Das Bruchsal-Nummernschild BR wird seit Montag wieder ausgegeben. Über 15.000 Reservierungen waren beim Landratsamt Karlsruhe eingegangen. Einige haben sich ganz besonders gefreut.

Jahrzehntelang war es fast ganz verschwunden, das alte Bruchsal-Kennzeichen BR für Kraftfahrzeuge. Nur noch ein paar Oldtimer und Traktoren waren damit unterwegs. Seit Montag wird das BR-Kennzeichen wieder ausgegeben. Gedränge gab es nicht in der Zulassungsstelle Bruchsal, da die Termine vorab Online ausgemacht werden mussten. Die Freude war vielen anzusehen, als sie die Nummernschilder in den Händen hielten.

Großes Interesse am neuen BR-Kennzeichen

Auf das BR-Kennzeichen hat es einen regelrechten Ansturm gegeben. Letztes Jahr im November beschloss der Kreistag die Wiedereinführung - im dritten Anlauf. Seit Januar 2025 konnten Bürgerinnen und Bürger online ihr Wunschkennzeichen sichern. Innerhalb der ersten Stunde seien rund 400 BR-Kennzeichen reserviert worden. Insgesamt sind es schon über 15.200.

Bereits am Montagmorgen waren die Termine für die Ausgabe des BR-Kennzeichens in der Zulassungsstelle Bruchsal ausgebucht. Bis Mittwoch kommende Woche sind keine Termine mehr frei. In den Zulassungsstellen im Landkreis Karlsruhe seien bis Montagmittag rund 250 BR-Kennzeichen ausgegeben worden, sagt der Leiter der Zulassungsstelle in Bruchsal, Norbert Schwarzer. Zu den ersten gehörten Feuerwehr oder städtische Fahrzeuge.

Wir sind seit heute Morgen um 6:30 Uhr schon da. Die Feuerwehr hat natürlich Vorrang, die müssen auch zu ihren Einsätzen wieder raus.

Heimfried Werner freut sich über sein BR-Kennzeichen. SWR

Heimfried Werner hat zwölf Jahre lang für die Wiedereinführung des alten Kennzeichens gekämpft. Ihm ist bewusst, dass es Wichtigeres im Leben gibt. Also braucht man das Nummernschild?

Natürlich gibt es Wichtigeres - eine Gegenfrage: Wer braucht Segelflugplätze? Wer braucht Skipisten? Wer braucht Mehrzweckhallen? So darf man die Frage nicht stellen.

Sein BR-Kennzeichen hat er gleich am Montagmorgen abgeholt. Als er dann endlich das fertige Kennzeichen hatte, freute er sich sichtlich. Er hat es gleich vor der Zulassungsstelle an seinem Auto angebracht.

Heimfried Werner befestigt sein BR-Kennzeichen am Auto. SWR

Als ich dann gesagt habe: So, jetzt endlich. Jetzt habe ich es in der Hand und jetzt kann ich es dann montieren. Das war schon herrlich.

Freude bei der Abholung des BR-Kennzeichens

Bei vielen, die ihr BR-Kennzeichen am Montag bekamen, war ein Lächeln im Gesicht. Sie warte schon lange darauf, das das BR wiederkomme, sagte zum Beispiel Claudia Esterle. Sie hatte gleich am Montagmorgen einen Termin bekommen. Auch andere freuten sich über ihr Kennzeichen.

Als ich vor 30 Jahren nach Bruchsal gezogen bin und habe die alten Kennzeichen gesehen, da habe ich gesagt, ich will sie auch mal. Nach 30 Jahren habe ich mein Ziel erreicht.

BR-Kennzeichen stiftet Identität für Bruchsal

Auch sei das Kennzeichen wichtig für die Region, sagt Heimfried Werner. Für die Alten sei es eine schöne Erinnerung. Aber er war überrascht, dass sich auch viele junge Menschen für das BR interessieren.

Es ist ein Stück weit Identifikation. Was mich wundert: das Interesse bei den Jungen. Also die das gar nicht erlebt haben.

So oder so: Mit ein bisschen Stolz und viel Freude denkt Heimfried Werner an den Moment, wenn er sein BR-Nummernschild an sein Auto schrauben wird.