Kerosin aus Luft herstellen? Klingt in Zeiten von Klimadiskussionen wie die Lösung für alle Probleme. Das Karlsruher Unternehmen Ineratec betreibt auf dem Flughafen Rotterdam eine erfolgreiche Pilotanlage.

Tim Böltken hat am Karlsruher Institut für Technologie KIT Chemieingenieurwesen studiert und ist jetzt der Geschäftsführer der Ineratec GmbH. Die Vision des Unternehmens: Nachhaltige Kraftstoffe herstellen, aus dem CO2, das jetzt schon in der Luft ist. Seit Mai läuft ein Pilotprojekt am Flughafen in Rotterdam. Hier produziert ein Container der Ineratec in Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen aus Solarstrom und Luft schon jetzt 300.000 Tonnen nachhaltiges Kerosin pro Jahr, das direkt am Flughafen verwendet werden kann.

Erneuerbare Energien werden in Karlsruhe schon im Studium großgeschrieben. Tim Böltken, Geschäftsführer der Ineratec GmbH

Für die Idee, CO2 aus der Luft mit Hilfe von Ökostrom zu nachhaltigen Kraftstoffen zu verarbeiten, gab es für die drei Gründer Tim Böltken, Philipp Engelkamp und Paolo Piermartini den Deutschen Gründerpreis 2018 als bestes Start-Up.

Die Auswahljury des Deutschen Gründerpreises war beeindruckt von den extrem vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der innovativen Reaktoren, mit denen man auch aus bislang verschwendeten Ressourcen einen echten Mehrwert erzielen kann.

Karlsruher Unternehmen Ineratec gewinnt Deutschen Gründerpreis 2018. Pressestelle Ineratec

Die Ineratec ist auch Teil des Projekts "reFuels - Kraftstoffe neu denken", das von Industrie, Landesregierung Baden-Württemberg und dem KIT mit 20 Millionen Euro unterstützt wird. Kern von "reFuels" ist es, Kraftstoffe synthetisch aus erneuerbaren Stoffen, wie etwa Stroh, herzustellen und damit den Verkehr zukünftig nachhaltiger zu machen.