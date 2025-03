Fastnacht-Fans in Trauer

Für Fastnachts-Fans in Gaggenau-Hörden droht das Ende einer geliebten Tradition: Feiern in einem alten Gewölbekeller. Wegen Brandschutzvorschriften will die Stadtverwaltung diese untersagen.

Aus den Lautsprechern dröhnen die Party-Lieder, die Diskokugel dreht sich und die bunten Scheinwerfer blinken wild zur Musik. Mehr als 100 Faschingsfans singen und feiern im "Ochsenkeller" in Gaggenau-Hörden (Kreis Rastatt). Vielleicht zum letzten Mal. Denn der alte Gewölbekeller entspricht laut Stadtverwaltung nicht mehr den aktuellen Brandschutzvorschriften. Die meisten Gäste sind aus dem Dorf und kommen jedes Jahr her zum Feiern. Sie haben von der drohenden Schließung gehört und bedauern den Wegfall einer Fastnachtstradition. Das ist einfach urig hier drin. Die Atmosphäre, die du hier unten hast, kriegst du in der Halle nicht reproduziert. Das ist etwas Einzigartiges, was wegfällt. Früher habe es im Dorf sechs oder sieben Anlaufstellen gegeben, wohin es die Feiernden zog: Kneipen, Keller und die Mehrzweckhalle, erzählt Bastian Sauter, der Betreiber des Ochsenkellers. Heute seien es vor allem noch zwei: die Halle und sein Keller. An einem Abend öffnet noch zusätzlich ein weiterer Party-Keller. Die Stadtverwaltung will für 2026 aber keine Betriebsgenehmigung mehr für diese Kellerfeiern erteilen. Der Grund sind Brandschutzregeln. Der Grundsatz ist der: Es muss ein zweiter Fluchtweg da sein. Wenn der Ausgang in irgendeiner Weise versperrt ist und etwas passiert, muss es möglich sein, irgendwie anders aus dem Gebäude herauszukommen. Die Treppe ist der einzige Ein- und Ausgang zum Ochsenkeller SWR Für die Keller-Fastnacht wäre ein Umbau nötig Der Gewölbekeller besteht aus einem großen Raum. Laut Betreiber Bastian Sauter ist der rund 80 Quadratmeter groß. Durch ein etwa zwei Meter breites Tor geht es sieben Stufen hinunter. Einen zweiten Weg nach draußen gibt es aber nicht. Der Betrieb sei aus Sicht des Oberbürgermeisters Michael Pfeiffer deshalb schon seit Jahren kritisch. Doch bislang habe die Stadtverwaltung noch mit einem Betriebsverbot abgewartet. Weil sie mit dem Umbau des gesamten Gasthauses Ochsen durch einen Investor gerechnet habe. Aber konkrete Pläne, wie es mit dem Keller weitergehen soll, liegen immer noch nicht auf dem Tisch. Brandschutz für Fastnacht in Gaggenau-Hörden Sechs Tage im Jahr betreibt Bastian Sauter den Ochsenkeller nebenberuflich. Um die Sicherheit zu erhöhen und die Behörden zu überzeugen, hat er in Sachen Brandschutz in den vergangenen Jahren schon einiges unternommen. Er hat mehrere Feuerlöscher im Raum aufgehängt. Hinter der Theke gibt es Löschdecken. Deko wie Luftschlangen oder Girlanden sind feuerfest. Auch wenn da einer mit dem Feuerzeug hingeht, kann nichts passieren. Betreiber des Ochsenkellers in Gaggenau-Hörden: Bastian Sauer. SWR Zelt wäre für viele keine Alternative zur Keller-Fastnacht in Hörden Rauchen ist sowieso verboten. Und am Eingang achten mehrere Helfer und Security-Personal darauf, dass die Treppe immer frei bleibt. Doch einen zweiten Ausgang aus dem Jahrhunderte alten Keller zu graben, hält er für schwierig. Vorstellbar wäre ein Umbau schon auf jeden Fall. Ich sehe da aber die große Problematik: Was sagt der Statiker und was sagt der Denkmalschutz? Er rechnet mit bis zu 30.000 Euro Kosten. Und da er den Keller nur pachtet, müsste er sich auch noch mit dem Eigentümer einigen. Er fürchtet, dass wenn nächstes Jahr die letzten Keller-Feiern verboten werden, dann mehr auf den Straßen gefeiert und getrunken wird. Und dort dann auch Müll liegen bleibt. Seine Veranstaltung in ein Zelt oder ähnliches zu verlegen, sieht er nicht als Alternative. Das habe dann einfach nicht den gleichen Flair.