Bei der vermuteten Fliegerbombe unter der vielbefahrenen Karlsruher Südtangente handelt es sich um keinen Blindgänger. Experten konnten kurz vor Mitternacht Entwarnung geben.

Keine Fliegerbombe an der Karlsruher Südtangente, keine Evakuierung notwendig: Um 23:40 Uhr gab die Stadt am Freitagabend Entwarnung. Anwohner und Reisende konnten aufatmen.

Nach stundenlanger Suche ungefährliche Stabbrandbombe entdeckt

Experten des Kampfmittelräumdienstes suchten mehrere Stunden nach der vermeintlichen Fliegerbombe. Nach Angaben der Stadt Karlsruhe wurden dabei mit einem Bagger mehrere Gruben ausgehoben, die in regelmäßigen Abständen mit einem Metalldetektor untersucht wurden.

Sprengstoffexperten gingen bei der Suche am Freitagabend sehr vorsichtig vor. Stadt Karlsruhe, Tanja Meißner

Gefunden wurde am Ende nur ein Schüttbehälter mit sogenannten Stabbrandbomben. Diese konnten laut den Experten gefahrlos abtransportiert werden.

Evakuierung in Karlsruhe entfällt

Damit fiel die für Samstag geplante Entschärfung der vermeintlichen Fliegerbombe aus. Die rund 650 Einwohner im Umkreis von rund 500 Metern konnten in ihren Wohnungen bleiben. Die Evakuierung hätte auch den Karlsruher Hauptbahnhof betroffen. Die Fern- und Regionalzüge der Deutschen Bahn konnten nun aber wie gewöhnlich fahren.

Karlsruher Südtangente bleibt bis Montagfrüh gesperrt

Die Südtangente, die seit Freitagabend, 20 Uhr, gesperrt ist, bleibt aber noch bis Montagfrüh gesperrt. Hier werden Sicherheitsprüfungen in einem Tunnel durchgeführt.

Die Arbeiten im Edeltrudtunnel auf der Südtangente in Karlsruhe haben begonnen. Stadt Karlsruhe, Tanja Meißner

Konkret werden laut der Stadt Karlsruhe unter anderem die Lautsprecheranlage sowie die Tunnellüftung getestet.

Fliegerbombe im Mai entschärft

Der Verdacht auf eine Fliegerbombe an der Südtangente am Schwarzwaldkreuz auf der Höhe des Hauptbahnhofs hatte sich bei der Auswertung von älteren Luftaufnahmen mithilfe aktueller Methoden und Untersuchungen vor Ort ergeben. In Karlsruhe war zuletzt im Mai eine Fliegerbombe am Rande der Südstadt entdeckt und entschärft worden.