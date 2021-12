Ausgangssperre für Ungeimpfte aufgehoben

Die nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte in Baden-Baden ist ab heute wieder aufgehoben. Der Stadtkreis hat an fünf aufeinander folgenden Tagen den Inzidenzwert von 500 unterschritten. Ungeimpften Kunden ist der Zutritt zum Einzelhandel und zu Flohmärkten unter Einhaltung der 3G-Regeln jetzt wieder gestattet, teilte das zuständige Landratsamt Rastatt mit. Im Landkreis Rastatt gelten die Beschränkungen allerdings weiterhin. Das gilt auch für Pforzheim, den Enzkreis und den Kreis Calw. Im Landkreis Karlsruhe, der knapp vor der 500er-Marke stand, ist der Inzidenzwert auf 482 gesunken. Die nächtliche Ausgangssperre tritt in Kraft, wenn die 7-Tage-Inzidenz an zwei aufeinander folgenden Tagen über 500 liegt.