Die anhaltenden Corona-Beschränkungen sorgen für Unmut bei Gastronomen in der Region. Branchenkenner befürchten einen Kahlschlag unter den Betrieben.

Rund ein Jahr ist es her, dass die Corona-Pandemie erste Einschnitte für die Wirtschaft in Deutschland brachte. Gerade für die Gastronomie sind die Verluste hoch wie in kaum einem anderen Sektor. Nachdem die für die Branche wichtigen Termine wie Weihnachten und Silvester bereits ausgefallen sind, falle nun auch der Saisonstart nach Ostern weg, sagte ein Sprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Baden-Baden.

Nach einem Jahr Pause sind die Kellner weg

Gerade in dieser Zeit würden normalerweise mit steigenden Temperaturen auch die ersten Gewinne eingefahren. Stattdessen könnten viele Restaurants selbst mit Lieferservice kaum ihre Kosten decken und würden rechnerisch besser fahren, wenn sie ihren Betrieb ganz einstellten. Hinzu kommt das Problem, dass die meisten 450-Euro-Jobber der Branche den Rücken gekehrt hätten und für eine Wiedereröffnung nicht mehr zur Verfügung stünden, sagte ein Gastwirt aus Karlsruhe dem SWR.

"Die Bundesregierung hat versagt"

Die Verantwortung für diese Misere liege laut Dehoga-Sprecher bei der Bundespolitik, die ihn der Corona-Pandemie versagt habe. Wen es in der Region als nächstes treffe, welcher Betrieb als nächster aufgibt, das sei schwer abzuschätzen, heißt es von der Dehoga. Restaurants würden anders funktionieren als sonstige Unternehmen, die erst einmal Insolvenz anmelden. Im Gaststättengewerbe würden die Restaurantbetreiber die Türen einfach irgendwann absperren und Schluss machen. Ohne weitere Vorwarnung.