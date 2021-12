Kein Alkohol und kein Feuerwerk auf ausgewiesenen Plätzen

Verbote an Silvester in Karlsruhe

Die Stadt Karlsruhe hat die Flächen benannt an denen es zu Silvester ein Verweil-, Alkohol- und Pyrotechnikverbot geben wird. Es handelt sich um Plätze, an denen es in der Neujahrsnacht in der Vergangenheit zu großen Menschenansammlungen kam.