Strom und Gas: Vorerst kein Versorgungsengpass bei Stadtwerken erwartet

Die Stadtwerke Pforzheim erwarten vorerst weder Versorgungsengpässe noch große Preissprünge. Wie der Energieversorger mitteilte, seien für das laufenden Jahr die benötigten Mengen an Strom und Gas bereits komplett beschafft. Allerdings könne niemand vorhersagen, wie sich die Lage in den nächsten Monaten entwickle, sagte ein Sprecher der Stadtwerke. In der aktuellen Situation sei es für die Pforzheimer von Vorteil, dass das Heizkraftwerk seine Fernwärme größtenteils aus Biomasse wie Altholz herstelle. Das neue Gasturbinenwerk komme nur zu Spitzenzeiten im Winter zum Einsatz. Das Gas könne aber auch durch alternative Brennstoffe wie Öl ersetzt werden, heißt es. Allerdings: Bei Ausrufung der letzten Notfallstufe werde man auch in Pforzheim unter Umständen Gas rationieren müssen - das würde vor allem industrielle Großkunden betreffen, nicht aber Privathaushalte oder öffentliche Einrichtungen.