Wenn die Blase drückt, wird es schwierig für Menschen mit einer schweren körperlichen Behinderung eine öffentliche Toilette zu finden. Von ihnen gibt es in der Region Karlsruhe nur eine einzige.

Mal eben schnell einen Ausflug machen? Wenn die Pflegerinnen und Pfleger vom AWO-Haus in Karlsruhe-Spielberg (Kreis Karlsruhe) mit den Bewohnern losziehen, braucht das viel Vorplanung. Einige der Pflegenden sind schwerstbehindert und komplett auf Hilfe angewiesen. Ins Gepäck kommt für sie alles, was wichtig ist - auch Windeln und Bettflaschen.

Wenn die Blase drückt wirds schwierig

"Es ist nicht wie im alltäglichen Leben, spontan los. Jeder Bewohner hat individuelle Bedürfnisse, sowohl beim Essen also auch beim Toilettengang“, sagt Pfleger Frank Vischer. Mit Ausflügen will er es den Bewohnern ermöglichen, am normalen Leben teilzuhaben. Aber wenn die Blase unterwegs drückt, wird das zum Problem.

Öffentliche Toiletten für Menschen mit Behinderungen sind Mangelware. Im Notfall bleibt nur die Suche nach einer Rolli-Toilette. Doch die sind oft verschlossen, andere sind schlecht ausgeschildert und für Rollstuhlfahrer nur schwer zugänglich.

In München gibt es zum Beispiel am Sendlinger Tor eine "Toilette für alle". Pressestelle Stiftung Leben pur

Kaum "Toiletten für alle"

Abhilfe schaffen könnte eine "Toilette für alle". Wickelliege und Patientenlift sind hier Standard. Doch solche Toiletten gibt es im gesamten Landkreis nur ein einziges Mal, nämlich an der neuen Messe in Rheinstetten. Für den Behindertenbeauftragten des Landkreises Karlsruhe, Reimar Neumann, steht fest: die Toilette für alle sollte es schon längst in jeder Stadt geben. Dennoch hapert es an der Umsetzung. Einige Kommunen hätten sich diesbezüglich schon auf den Weg gemacht, in zehn Jahren könnte es soweit sein:

"Wenn ich mir die Situation anschaue vor 30 Jahren, da hat es auch noch keine Rolli-Toiletten gegeben. Mittlerweile ist es Standard und da müssen wir hin." Reimar Neumann, Behindertenbeauftrater im Landkreis Karlsruhe

Bis zur "Toilette für alle" überall ist es aber noch ein langer Weg. Auf Ausflüge mit den Bewohnern will Pfleger Frank Vischer vom AWO-Haus Spielberg trotzdem nicht verzichten: "Wir wollen weiterhin Ausflüge machen, wir wollen weiterhin Teilhabe leben. Und die Hürden werden sich aus unserer Sicht in nächster Zeit nicht lösen."