Kaum Termine im Karlsruher Bürgerbüro

Die Terminkapazität ist vorrübergehend ausgebucht. Diesen Satz kennen die Menschen, die vor dem Bürgerbüro auf der Kaiserallee warten. Dazu gehört auch Student Adrian Kozelski.

Und das hat Auswirkungen bis nach Waldbronn. Etwa fünf bis zehn Anfragen pro Woche gab es von Menschen aus Karlsruhe. Auf der Suche nach einem Termin, um fehlende Dokumente zu beantragen. Aber auch in Waldbronn ist man bereits an der Belastungsgrenze, sagt Hauptamtsleiter Reinhold Bayer.

Termine werden in Waldbronn seit einigen Wochen nur Online vergeben. Der Vorteil: Karlsruherinnen und Karlsruher können so ausfindig gemacht und Termine wieder storniert werden, bevor sie nach Waldbronn kommen. Das ist für Betroffene frustrierend, es geht aber nicht anders, so Reinhold Bayer.

Auch die Stadt Ettlingen bestätigt das Problem der Anfragen aus Karlsruhe. Oberbürgermeister Johannes Arnold stehe deswegen in Kontakt mit betroffenen Rathäusern, um die Situation für Betroffene zu verbessern. Die Stadt Karlsruhe hat sich geäußert. So heißt es in der Stellungnahme wörtlich:

"Zur Entspannung der Personalsituation sind wieder Stellen im Bürgerbüro ausgeschrieben, um hoffentlich möglichst zeitnah geeignetes Fachpersonal zur Verstärkung des Teams akquirieren zu können."

Außerdem würde nur ein Viertel der gebuchten Termine von Bürgerinnen und Bürgern auch tatsächlich wahrgenommen werden. Das sorgt auch für Frust im Rathaus. Gleichzeitig wächst der Druck im Gemeinderat. Die Vorsitzende der Grünen, Jorinda Fahringer sprach von untragbaren Zuständen. Sie kündigte an, dass sich der Gemeinderat in einem zuständigen Ausschuss mit der Angelegenheit befassen werde.