Keine Gottesdienste am Wochenende, Pfarrer abberufen, Zukunft ungewiss: Das Erzbistum Freiburg hat Pfarrer Matthias Koffler nach Beschwerden aus Baden-Baden abgezogen.

Die Erzdiözese Freiburg hat einen katholischen Pfarrer aus Baden-Baden nach Beschwerden aus der Gemeinde vom Dienst befreit. Die Fastnachtspredigt soll "das Fass zum Überlaufen" gebracht haben, heißt es auf der Homepage der Katholischen Kirchen in Baden-Baden . Beschwerdebriefe sollen zur Abberufung des Pfarrers Matthias Koffler geführt haben. Die genauen Hintergründe sind derzeit noch unklar. Zunächst hatten die "Badischen Neuesten Nachrichten" darüber berichtet.

Applaus und Beschwerdebriefe nach Fastnachtspredigt in Baden-Baden

In einem Fastnachtsgottesdienst nahm die Predigt laut Seelsorgeeinheit Baden-Baden Bezug auf das Sonntagsevangelium, auf das aktuelle Weltgeschehen, die Kirche und das zwischenmenschliche Zusammenleben. Die Predigt von Pfarrer Koffler soll demnach mit anhaltendem Applaus von Gottesdienstbesuchern gewürdigt worden sein. Einige wenige Kirchenmitglieder fühlten sich in dem Text allerdings vorgeführt und beschwerten sich beim Ordinariat, wie es weiter heißt.

Zahlreiche Beschwerden beim Erzbistum Freiburg?

Die Katholische Seelsorgeeinheit Baden-Baden führt in ihrer Stellungnahme weiter aus, dass es aus diesem Personenkreis in den vergangenen Monaten bereits mehrfach denunzierende Briefe an das Ordinariat gegeben habe. Aus der Gemeinde selbst heißt es, dass sich der ein oder andere unter anderem am äußeren Erscheinungsbild des Pfarrers gestört habe.

Das Erzbistum Freiburg war am Wochenende zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. In dem Zeitungsartikel wird der Pressesprecher zitiert, dass von einer Suspendierung keine Rede sein könne und dass Matthias Koffler aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend vom Dienst befreit sei.

Pfarrgemeinderat Baden-Baden stellt sich hinter den Pfarrer

Die Seelsorgeeinheit Baden-Baden betont, dass sie die Entscheidung aus Freiburg völlig unvorbereitet getroffen habe. Man sei in den Prozess nicht eingebunden gewesen und dementsprechend tief säßen Enttäuschung und Frust.

Wir fühlen uns von den Leitungsebenen in Diözese und Dekanat missachtet und verletzt. Unsere Beziehung zur Kirche ist durch das Verhalten nachhaltig gestört.

Ein großer Teil des Pfarrgemeinderates habe mit sofortiger Wirkung sein Amt niedergelegt. Wie es mit den Katholischen Gemeinden in Baden-Baden weitergeht, ist derzeit noch unklar. Die Gottesdienste an diesem Wochenende fallen aus.