Millionenprojekt: Katholische Kirche plant neues Gemeindezentrum in Karlsruhe

Die katholische Kirche plant in der Karlsruher Innenstadt ein neues großes Gemeindezentrum. Es soll in den kommenden Jahren neben der Kirche St. Stephan und dem Ständehaus entstehen.

Die Katholische Kirche in Karlsruhe will in den kommenden Jahren in bester Lage in der Karlsruher Innenstadt ein neues Gemeindezentrum errichten. Das Bauprojekt soll mindestens 24 Millionen Euro kosten.

Neues "Forum Sankt Stephan" als Mittelpunkt

Das neue Zentrum soll die "feste und sichtbare Adresse" der katholischen Kirche in Karlsruhe werden, so der katholische Dekan Hubert Streckert. Das "Forum Sankt Stephan" soll Raum für Angebote und Veranstaltungen bieten und zum Mittelpunkt der katholischen Kirche in Karlsruhe werden. Mittelfristig sollen nach Angaben des leitenden Karlsruher Pfarrers in dem Zentrum verschiedene Kirchengemeinden zu einer Einheit zusammenwachsen.

"Ich bin überzeugt, dass wir trotz aller gegenwärtigen Schwierigkeiten auch in Zukunft eine wichtige Aufgabe haben und diese auch erfüllen werden."

Gebäude neben dem Ständehaus werden durch Neubauten ersetzt

Nach den Plänen wird in den kommenden Jahren das aus den 70er Jahren stammende Dekanatszentrum neben dem Ständehaus abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. An der Stelle des alten Pfarrhauses soll ein vollständig mit Glas verkleideter Pavillon als kirchliche Anlaufstelle entstehen.

Ziel der Neubauten und der Neugestaltung ist es laut Dekanat, rund um die Stephanskirche zwei Plätze, die bislang durch die kirchlichen Verwaltungsgebäude getrennt sind, miteinander zu verbinden.

"Wir sehen, wie ein Juwel entsteht, das eine neue Aura bildet."

Projekt soll Vision von Baumeister Weinbrenner fortführen

Das neue Forum soll auch baulich einen Beitrag zu einer langfristig lebenswerten Stadt leisten. Laut Dekan Streckert handele es sich um ein Städtebauprojekt, das die Vision des Baumeisters Friedrich Weinbrenner weiterführe.

Der Karlsruher Bürgermeister Daniel Fluhrer (parteilos) begrüßt die Planungen. Das Projekt sei eine vorbildliche Arbeit mit dem Erbe der Stadt. Der vorgestellte Entwurf sei die richtige Antwort, um die Plätze rund um die Stephanskirche miteinander zu verbinden.

„Angesichts des frühen Planungsstadiums und der schwer vorhersehbaren Entwicklung im Bausektor ist es momentan schwierig, genaue Prognosen zu treffen."

Dauer und Abschluss der Bauarbeiten noch offen

Die Bauarbeiten für das neue "Forum Sankt Stephan" sollen so bald wie möglich beginnen. Laut Dekan Streckert sollen die Arbeiten, wenn Anfang 2026 die neue gemeinsame katholische Pfarrei Karlsruhe entsteht, auf jeden Fall in vollem Gange sein. Die voraussichtlichen Projektkosten liegen nach Angaben der Planer bei mindestens 24 Millionen Euro.