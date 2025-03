Zwei Wochen nach der Abberufung von Pfarrer Matthias Koffler kommt der Generalvikar der Erzdiözese Freiburg nach Baden-Baden. Geplant ist ein Austausch mit der Gemeinde.

Die Erzdiözese Freiburg will mit dem Pfarrgemeinderat in Baden-Baden sprechen, nachdem Pfarrer Matthias Koffler vor zwei Wochen abberufen wurde. Der Pfarrgemeinderat in der katholischen Seelsorgeeinheit Baden-Baden war vorab nicht über die Personalentscheidung des Erzbischöflichen Generalvikariats informiert worden. Von der Abberufung Kofflers erfuhren die Mitglieder erst in der Sitzung am Abend des 13. März. 10 von 13 anwesenden Pfarrgemeinderäten erklärten daraufhin ihre Absicht, das Amt niederzulegen.

Worum geht es beim Gespräch zwischen Erzdiözese und Pfarrgemeinderat?

Über den Inhalt des internen Gesprächs um 19.30 Uhr am Donnerstag Abend ist im Vorfeld nichts bekannt. Nur so viel: Geplant ist, dass Generalvikar Christoph Neubrand am Donnerstag nach Baden-Baden reist, um sich mit dem Pfarrgemeinderat über die Abberufung von Pfarrer Koffler auszutauschen. Eingeladen sind die 18 Mitglieder des Pfarrgemeinderats, mit Ausnahme von Pfarrer Koffler. Auch Dekan Lorenz Seiser und die Sprecher des ehrenamtlichen Gemeindeteams seien dabei, so der Pfarrgemeinderats-Vorsitzende Markus Bähr auf SWR-Anfrage.

"Erwartet wird ein Austausch, ein Gespräch, in dem natürlich auch die Hintergründe der Freiburger Personalentscheidung zur Sprache kommen. Genauso werden die Pfarrgemeinderäte die Gelegenheit nutzen, um ihre Sicht der Dinge kundzutun und zu formulieren, was die Abberufung von Pfarrer Koffler für sie bedeutet", so Bähr. Am Freitag soll es über die Ergebnisse des Treffens eine Pressemitteilung geben.

Pfarrer Matthias Koffler auf einem Archivbild (2016) SWR

Pfarrer abberufen, Diakon zurückgetreten - Was bedeutet das für die Gemeinde?

Aus Solidarität mit dem abberufenen Pfarrer Koffler hat nun auch Diakon Stefan Lutz-Bachmann sein Amt niedergelegt. Als geweihter Diakon hatte Lutz-Bachmann zuletzt noch ehrenamtlich nach seinem Ruhestand viele wichtige Dienste in der katholischen Gemeinde ausgeübt und zum Beispiel Trauungen, Taufen, Beerdigungen durchgeführt. "Ich hatte große Lust an diesem Amt, auch weil ich Pfarrer Matthias Koffler sehr schätze", so Lutz-Bachmann, "aber mein Entschluß aufzuhören, steht fest. Es sei denn, Pfarrer Koffler darf nach Baden-Baden zurückkehren."

"Diesen Rücktritt des Diakons bedauere ich natürlich sehr, so wie jeder Ehrenamtliche", so die Reaktion von Markus Bähr. "Wir sind nicht so viele hier in der Kirche. Jeder der nicht mehr da ist, fehlt und hinterlässt eine Lücke."

Wie geht es weiter in Baden-Baden?

Aktuell fallen verschiedene Angebote in der Pfarrgemeinde St. Bernhard aus, die vor allem von Ehrenamtlichen organisiert werden: So etwa das Kirchen-Café oder das Morgenlob, ein halbstündiger Gebetskreis um 6 Uhr in der Frühe. Laut Markus Bähr sind die Kirchentermine für die nächsten drei Wochen geregelt. Gottesdienste werden von hauptamtlichen Mitarbeitern übernommen.

Wie es danach vor allem im Hinblick auf die Osterfeierlichkeiten aussieht, sei noch offen. Das Osterfest gilt als das höchste Fest im Kirchenkalender, an dem traditionell besonders viele Gottesdienste anstehen.

Die Vorbereitungen für die Erstkommunion laufen laut Bähr weiter. Die Kurse für die Kinder werden von Ehrenamtlichen durchgeführt. Aus den Kreisen des Pfarrgemeinderats war allerdings zu hören, dass die Vorfreude auf das Fest bei Eltern und Kindern einen Dämpfer erlitten habe: "Das ist richtig blöd gelaufen, alle waren genauso eng mit dem Pfarrer Koffler verbunden."