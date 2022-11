Raststätte Bruchsal: fehlende Stellplätze und entnervte Lkw-Fahrer

per Mail teilen

Fehlende Lkw-Stellplätze sind ein großes Sicherheitsrisiko auf den Straßen. Eine bundesweite Studie des ADAC spricht von katastrophalen Zuständen, vor allem auf und an Autobahnen.

Es geht vor allem um falsch geparkte Lkw, die andere behindern und oft Ursache für Unfälle sind. An fast jeder zweiten Rastanlage waren Lastwagen im hochsensiblen Ein- und Ausfahrtsbereich oder auf den Seitenstreifen der Autobahn abgestellt. Eine der untersuchten Anlagen ist die Raststätte Bruchsal West.

Rangieren in der Nacht aus Platzmangel

Laut lärmt die Autobahn A5, es riecht nach Abgasen, ein ständiges Rauschen begleitet jeden Schritt zwischen den dicht an dicht parkenden Lkw. Der Rastplatz Bruchsal West gleicht einem Rangierbahnhof: Aufbrechende 40-Tonner winden sich in Schlangenlinien durch wild parkende Kollegen, die noch warten müssen, bis deren Ruhezeit abgelaufen ist. Für Bastian Michel ein normaler Morgen am Ende einer unruhigen Nacht:

"Ich stand drüben bei den Elektrosäulen, weil absolut nichts frei war, und die Pkw brauchen ja dann auch ihren Strom. Und die kommen nachts an die Kabine, machen einen wach und dann -kannste mal wegfahren-."

Übernachten im Lastwagen auf der Autobahnraststätte Bruchsal West SWR Foto: Martin Besinger

Cenul Bayram hat ähnlich schlecht geschlafen. Der Lkw-Fahrer aus Calw kurvte erst 30 Minuten über die überfüllte Raststätte und suchte dann weitere 90 Minuten in umliegenden Gewerbegebieten nach einem Stell- und damit Schlafplatz:

"Hab´ dann in irgendeinem Stadtteil eine Parklücke gefunden, am Straßenrand. Ich hab´ nochmal gucken müssen, ob ich da überhaupt halten darf. Da hab´ ich dann zum Glück noch was gefunden. Es ist anstrengend."

Fernfahrer Bastian Michel und Ralf Keller auf der Rastanlage Bruchsal West SWR Foto: Martin Besinger

Immerhin konnte er durchschlafen und dann weiterfahren, noch 80 Kilometer bis Calw. Sein Kollege Bastian Michel muss nur 20 Kilometer weiter nach Karlsruhe, darf aber nicht weiterfahren. Der Grund: weil ein Umparkvorgang in der Nacht zu lange dauerte, gilt seine Ruhezeit als unterbrochen und startet von vorne. 20 Kilometer vor dem Ziel ist er für die nächsten elf Stunden auf der Raststätte festgenagelt. Kollege Ralf Keller erklärt, mache man es nicht, und die Polizei halte einen an, dann habe man ernsthafte Probleme.

Dicht an dicht stehen Lkw auf der Autobahn-Raststätte Bruchsal West SWR Foto: Martin Besinger

Parkplätze sind Mangelware

Die Fahrer stecken in der Klemme: Einerseits müssen sie Pausenzeiten einhalten, andererseits finden sie keinen Platz zum Parken - weder auf Autobahnrastätten, noch in umliegenden Gemeinden. Mehr Parkplätze und intelligente Parksysteme könnten helfen. Doch bis die Politik das umsetzt, werden Ralf, Bastian und Cenul noch viele unruhige Nächte verbringen.