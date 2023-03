Neue Schuhe, Lesestoff für den Urlaub, das Perlen-Collier für die Liebste - was auch das Konsumenten-Herz begehrt: mit einem Klick ist es bestellt und schon morgen wird’s geliefert. Das Internet macht’s möglich. Früher - das lief das noch ein bisschen anders - da kam zweimal im Jahr der neueste Versandhauskatalog ins Haus geflattert. Und irgendwann wurde ein Bestellformular in den Briefkasten gesteckt. Doch was heißt früher - der gute alte Warenkatalog scheint auch in digitalen Zeiten nicht totzukriegen sein. Und wo weiß man das besser als in der Stadt, in der gleich drei bekannte Versandhäuser ansässig sind. Peter Lauber mit Kataloggeschichten aus Pforzheim.