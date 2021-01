Die Karpfen im Karlsruher Schlossgartenteich werden in einen See nach Baden-Baden umgesiedelt. Damit soll verhindert werden, dass hungrige Karpfen sich über den Laich der Erdkröten in dem Teich hermachen.

Im Schlossgartenteich Karlsruhe spielte sich im vergangenen Jahr ein kleines Drama ab, an dem die Corona Pandemie Schuld ist. Weil die Karpfen im Teich des Schlossgartens im letzten Frühjahr deutlich weniger Besuch bekommen haben, der sie gefüttert hat, haben sich die Fische über den Krötenlaich hergemacht. Karpfen bekommen neues Zuhause Damit ist die Erdkrötenpopulation im Hardtwald in ernsthafte Gefahr geraten. Und damit der Laich in diesem Frühjahr nicht erneut fast komplett von den Karpfen verspeist wird, sollen die Fische nun umgesiedelt werden. erklärte das zuständige Amt für Vermögen und Bau in Karlsruhe. Auf Anregung des Naturkundemuseums wurde als neues Zuhause für die Karpfen ein See bei Baden-Baden ausgemacht. Dorthin sollen die dicken Fische umziehen, sobald das Wetter mitspielt. Schlossgartenteich in Karlsruhe und Boot mit Mitarbeitern Pressestelle Foto: Amt für Vermögen und Bau BW in Karlsruhe Erdkröten laichen am Schloss Schon seit Jahren kommen im Frühjahr die Erdkröten aus dem Hardtwald in den Schlossgarten gekrabbelt, um dort im See zu laichen. Ab Mitte März machte der Schlossgarten im Shutdown für acht Wochen zu. Die Karpfen wurden nicht, wie sonst gewohnt, durch Besucher gefüttert. Als Ersatz hatten die Fische den Laich der Erdkröten fast restlos gefressen.