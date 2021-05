Die Corona-Laune hebt sich. Die Sieben-Tage-Inzidenz in den Kreisen Rastatt, Baden-Baden, Calw und Karlsruhe liegt stabil unter 100, im Stadt- und Landkreis Karlsruhe sogar unter 50. Hier soll es ab Montag Lockerungen geben.

Die wöchentliche Corona-Lage-Besprechung erlebte einen aufgeräumten Oberbürgermeister. Frank Mentrup (SPD) gab sich fast ein bisschen euphorisch. Und er hat auch allen Grund, denn, wenn die Inzidenz weiter stabil unter 50 bleibt, dann ist in Kürze damit zu rechnen, dass sich wieder bis zu zehn Menschen aus drei Haushalten treffen dürfen.

Der gesamte Einzelhandel könnte wieder öffnen, und zwar ohne Testpflicht - und die Schulen dürften in den Präsenzunterricht zurückkehren. Zoos, Galerien und Museen dürften ebenfalls und ohne Auflagen öffnen, wenn die aktuellen Sieben-Tage-Werte in Karlsruhe stabil bleiben.

Lockerungen auch, wenn die Werte steigen

Wenn die Inzidenz in den kommenden Tagen über 50 steigen, aber unter 100 bleiben würde, dann soll es trotzdem Lockerungen geben: so dürften zum Beispiel Fitnesstudios oder Sporthallen öffnen. Sport draußen wäre wieder ohne Personenbegrenzung möglich, Messen und Ausstellungen dürften stattfinden. Auch Saunen, Thermen und Hallenbäder dürften endlich wieder öffnen, aber natürlich nur für Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete.

Erleichterungen für Schüler

Bei den Corona-Tests plant die Stadt Karlsruhe eine Erleichterung zumindest für Schüler, die sich in der Schule testen lassen müssen. Die Stadt will die Selbsttests, die dort unter Aufsicht durchgeführt werden, als zertifiziert gelten lassen, damit Schülerinnen und Schüler das Ergebnis auch nachmittags nutzen können, zum Beispiel, um ins Schwimmbad zu gehen, oder einfach um zu shoppen. Allerdings muss noch geklärt werden, inwieweit das überhaupt möglich ist.

Impfstoff allerdings weiter knapp

Beim Thema Impfen war die Laune des Karlsruher Oberbürgermeisters am Mittwoch nicht mehr so gut. Impfstoff sei nach wie vor knapp. Es gebe sogar so wenig, dass die Mengen im Juni gerade mal für die Zweitimpfungen ausreichten, erklärte Mentrup. Das bedeute auch, dass es weiterhin keine nennenswerte Zahl von Erstimpfungen geben werde. Besserung sei kurzfristig in Karlsruhe nicht in Sicht. Für Mentrup ist es deshalb unverantwortlich, dass der Bund die Impfpriorisierung aufgehoben hat, obwohl immer noch eine Impftstoffknappheit herrsche.