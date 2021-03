Nach mehreren Monaten des Lockdowns hat der Zoo Karlsruhe wieder geöffnet. Auf die Zoogäste wurden die Tiere zuletzt ganz besonders vorbereitet - mit Operngesang.

Pünktlich um neun Uhr am Dienstagmorgen konnte der Zoo Karlsruhe wieder seine Gäste begrüßen. Weil der Inzidenzwert in der Stadt zwischen 50 und 100 liegt, müssen sich Besucher aber vorab anmelden. Für die Ticketreservierung setzt man auf das System, das sich bereits nach dem ersten Lockdown bewährt hatte. Zunächst dürfen maximal 2.000 Besucher in verschiedenen Zeitfenstern in den Zoo. Auf dem gesamten Gelände gilt Maskenpflicht.

Mit Operngesang an Menschen gewöhnen

Damit die Tiere sich von den ersten Besuchern nicht ganz so überrannt fühlen, gab es im Karlsruher Zoo einen etwas ungewöhnlichen Probelauf. Für erste menschliche Kontakte haben ihnen Sängerinnen und Sänger des Karlsruher Staatstheaters am Donnerstag ein Lied geträllert. Reporterin Isabel Gotovac hat das etwas andere Konzert begleitet.

Pforzheimer Wildpark öffnet ebenfalls

Auch der Wildpark in Pforzheim öffnet heute wieder. Hier ist der Einlass ebenfalls nur mit einem vorab gebuchten Online-Ticket möglich. Für den Besuch sind zwei Zeitfenster möglich: von 9.30 – 13.00 Uhr oder 13.30 – 18.00 Uhr.