Der Karlsruher Zoll hat einen Mann erwischt, der ohne Anmeldung mit 20.000 Schweizer Franken in die Türkei fliegen wollte. Die Zöllner kontrollierten den 47-Jährigen am Wochenende vor seinem Abflug am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden. Alle Barmittel mit einem Wert von mehr als 10.000 Euro müssen beim Zoll angegeben werden, bevor man in ein Nicht-EU-Land ausreist. Den Mann erwartet jetzt eine Geldbuße.