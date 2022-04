per Mail teilen

Der Karlsruher Lithium-Förderer Vulcan Energie liefert ab 2025 CO2-freie Wärme für den Mannheimer Energieversorger MVV. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen damit bis zu 35.000 Haushalte pro Jahr versorgt werden. Der Vertrag sei auf 20 Jahre abgeschlossen. Die Wärme soll aus einem Geothermieheizwerk kommen, das Vulcan in der Nähe Mannheims errichten will. Dort plant die junge Firma auch, das Leichtmetall Lithium für die Batterieindustrie in Europa zu fördern.