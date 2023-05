Nach einer Brandmeldung Sonntagnacht war der Karlsruher Stadtbahntunnel für Reparaturen gesperrt. Am Dienstag kurz nach zwölf Uhr wurde der Tunnel wieder geöffnet.

Kurzfristig wurde am Dienstag der Karlsruher Stadtbahntunnel gesperrt. Die Sperrung wurde kurz nach zwölf Uhr aufgehoben und der Tunnel wieder geöffnet. Es kann vereinzelt noch zu Verzögerungen kommen. Grund für die Sperrung waren Reparatur- und Wartungsarbeiten in einem Technikraum der Station Marktplatz.

Straßenbahntunnel war bereits am Wochenende gesperrt

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag sind die Karlsruher Bahnen oberirdisch gefahren, weil der Tunnel gesperrt war. Die beiden Sperrungen stehen in einem Zusammenhang: in ebendiesem Technikraum kam es am Sonntag zu Rauchentwicklung. Aufgrund der möglichen Brandgefahr wurde der Tunnel von 22:00 Uhr bis etwa 23:30 Uhr gesperrt.

Straßenbahntunnel in Karlsruhe gesperrt SWR

Laut einem Sprecher der KVV wird über den Technikraum die Stromversorgung der beiden Marktplatzhaltestellen sichergestellt. Da der Strom für die Arbeiten abgeschaltet werden müsse, wurde der Tunnel bis zur Mittagszeit komplett geschlossen.