Die Turmbergbahn in Karlsruhe Durlach nimmt ab Mittwoch wieder ihren Betrieb auf. Die Bahn war seit November wegen Corona geschlossen. Wegen der geplanten Verlängerung war sie in letzter Zeit viel im Gespräch. Gegner der Verlängerung hatten zuletzt am Wochenende einen Protesttag veranstaltet.