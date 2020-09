Der Karlsruher Tennisprofi Yannick Hanfmann ist in seinem ersten ATP-Turnier nach der Corona-Pause souverän in die nächste Runde gekommen. Der 28-Jährige besiegte den Kasachen Alexander Bublik in der ersten Runde von Kitzbühel mit 7:5 und 6:2. Bublik ist in der Weltrangliste mehr als 60 Positionen weiter vorne als Hanfmann. Im Achtelfinale trifft Hanfmann auf den Serben Dusan Lajovic.