Fast jeder sechste Schüler in Deutschland ist schon einmal Opfer von Cybermobbing geworden. Das hat eine am Mittwoch erschienene Studie des Bündnisses gegen Cybermobbing aus Karlsruhe ergeben.

In der Studie, für die knapp viereinhalbtausend Schüler befragt wurden, wird deutlich, dass Cybermobbing an Schulen grassiert - mit einer Steigerung von 36 Prozent gegenüber der vorangegangenen Studie von 2017. In den typischen Pubertätsjahren ist sogar jeder Vierte betroffen, besonders Mädchen haben unter Cybermobbing zu leiden.

Die Studie, die von Februar bis November 2020 durchgeführt wurde, kommt außerdem zu dem Schluss, dass das coronabedingte Homeschooling die Lage eher noch verschlimmert zu haben scheint. Der Vorstandsvorsitzende des Karlsruher Bündnisses gegen Cybermobbing, Uwe Leest, bekräftigte anlässlich der Studie seine Forderung nach einem Cybermobbing-Gesetz.