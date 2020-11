Die Karlsruher Werner-Stober-Stiftung spendet 50.000 Euro an Mitgliedsverbände der Liga der Freien Wohlfahrtspflege. So erhalten die AWO, der Paritätische, der Caritasverband und das Diakonische Werk in diesem Jahr jeweils 12.500 Euro an Spenden aus der Stiftung. Sie geht zurück auf den 1990 in Karlsruhe verstorbenen Architekten Werner Stober, der mit der Stiftung alte und hilfsbedürftige Menschen unterstützen wollte.