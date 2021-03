Wenig junge und weibliche Abgeordnete, kaum Menschen mit Migrationshintergrund - der baden-württembergische Landtag ist alles andere als divers. Mit dem neuen soll sich das nach dem Wunsch Karlsruher SPD-Kandidatinnen ändern.

144 Abgeordnete sitzen aktuell im baden-württembergischen Landtag. Davon sind 106 Männer und lediglich 37 Frauen. Damit gehört nur jedes vierte Landtagsmandat einer Frau. Traurige Wirklichkeit, findet die 23-jährige SPD-Kandidatin Aisha Fahir, sie vermisst die Diversität im Landtag.

"Der Landtag aktuell ist nicht sehr divers. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Auch Frauen sind da sehr, sehr schlecht vertreten. Es sitzen weniger Frauen im baden-württembergischen Landtag als im Parlament von Afghanistan." Aisha Fahir, SPD-Landtagskandidatin, Wahlkreis Ettlingen

Aisha Fahir war bisher mit 23 Jahren jüngste Gemeinderätin in Pfinztal (Kreis Karlsruhe) SWR SWR Kandidatencheck Landtagswahl 2021

Nur ein Viertel der Abgeordneten im Landtag in Stuttgart ist weiblich - damit ist Baden-Württemberg Schlusslicht im bundesweiten Vergleich. Aber nicht nur Frauen fehlen. Menschen, die nicht weiß seien, seien noch weniger im Parlament vertreten, erklärt Fahir.

Aisha Fahir erklärt, warum es ihrer Ansicht nach mehr Vielfalt im baden-württembergischen Landtag braucht:

Vielfalt ist für die Studentin der Politikwissenschaften eine Selbstverständlichkeit. Ihr Vater kommt aus Sri Lanka. Doch immer wieder nur auf die Herkunft ihres Vaters angesprochen zu werden, frustriert sie oftmals - denn eigentlich will sie einfach nur eine Politik-Studentin aus Wöschbach (Kreis Karlsruhe) sein.

"Es gibt über mich so viel mehr andere Dinge zu erzählen als warum ich nicht 'typisch deutsch' aussehe oder nicht einen typisch deutschen Namen habe." Aisha Fahir, SPD-Politikerin

Fahir will vor allem über Pflegenotstand, Wohnungsmangel und Klimagerechtigkeit reden. Und dennoch will sie sich als Kandidatin für den Wahlkreis Ettlingen (Kreis Karlsruhe) mit ihrer ganz eigenen Geschichte in den Landtag einbringen. Sie sei fest davon überzeugt, dass Repräsentanten einer bestimmten Gruppe immer am besten auch für eine Gruppe sprechen könnten.

Hakenkreuz-Angriff auf Fahirs Wahlplakat

Frauen in der Politik oder Abgeordnete mit Migrationshintergrund - das scheint in der Gesellschaft offenbar noch nicht von allen akzeptiert. Kürzlich haben Unbekannte Fahirs Gesicht auf einem ihrer Wahlplakate mit einem übergroßen Hakenkreuz attackiert. Ein Schock, aber einschüchtern lassen will sich die junge Politikerin davon nicht.

"Es gibt leider immer noch viele Menschen, die solche Erfahrungen machen müssen. Umso wichtiger ist es, dass Menschen wie ich im Parlament repräsentiert sind. Weil wir das auch tagtäglich erleben." Aisha Fahir über Rassismus

Meri Uhlig kandidiert für die SPD im Wahlkreis Karlsruhe-West SWR SWR Kandidatencheck Landtagswahl 2021

Uhlig: Inhalte sind entscheidend

Rückhalt gibt es auch von Meri Uhlig. Die 48-Jährige geht für die SPD im Wahlkreis Karlsruhe-West ins Rennen - sie ist auch Integrationsbeauftragte der Stadt Karlsruhe. Uhligs Eltern kamen damals von Kroatien ins Badische. Die SPD hat neben den Grünen am meisten Kandidierende mit Migrationsgeschichte aufgestellt. Den Vorwurf, die SPD setze gezielt nur auf solche Kandidierende, weist Uhlig zurück:

"Wir setzen niemals auf jemanden, der aus irgendwelchen äußeren Merkmalen Politik betreibt. Sondern es setzen sich Menschen mit ihren Programmen durch." Meri Uhlig, SPD-Kandidatin für den Wahlkreis Karlsruhe-West

SPD-Kandidatin Meri Uhlig wirbt für einen Landtag mit mehr Frauen: