Schüsse aus Dachfenster in Karlsruhe? Zwei Verdächtige festgenommen

Im Karlsruher Stadtteil Neureut hat die Polizei am Freitagnachmittag zwei Menschen vorläufig festgenommen. Zuvor hatten Zeugen in der Nähe einer Schule Schussgeräusche gemeldet.

Kurz nach 12 Uhr hatten Zeugen berichtet, dass in Karlsruhe-Neureut mehrere Schüsse aus einem Dachfenster in der Nähe einer Grundschule abgefeuert worden seien. Die Polizei rückte umgehend aus und umstellte das Gebäude. Noch während eine Drohne das Haus umkreiste und Spezialkräfte anrückten, verließen die 35-jährige Wohnungsinhaberin und ihr Freund das Gebäude. Beide wurden vorläufig festgenommen.

Polizei stellt mutmaßliche Schreckschusswaffe in Neureut sicher

In der Wohnung fanden Beamte eine mutmaßliche Schreckschusswaffe. Die Schüler der benachbarten Südschule und die Kinder eines Kindergartens mussten während des Einsatzes sicherheitshalber fast zwei Stunden in den Gebäuden ausharren. Verletzt wurde niemand. Nach der vorläufigen Festnahme der beiden Verdächtigen gab die Polizei Entwarnung. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.