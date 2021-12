Die Karlsruher Schriftstellerin Janina Hecht erhält eines der Literaturstipendien des Landes Baden-Württemberg. Das teilte Kunststaatssekretärin Petra Olschowski mit. Die Stipendien sind mit je 12.000 Euro dotiert und mit einer Lesereise in Baden-Württemberg verbunden. In ihrem Roman „In diesen Sommern“ zeichne die Autorin ein überzeugendes Familienpsychogramm, so die Jury in ihrer Begründung.