Schlosslichtspiele Karlsruhe als Besuchermagnet

Seit Mitte August haben mehr als 160.000 Besucherinnen und Besucher die Schlosslichtspiele und das Light Festival in Karlsruhe verfolgt.

Das seien mehr Menschen als erwartet, so Geschäftsführer Martin Wacker. Es sei eine überwältigende Zwischenbilanz und man freue sich auf die zweite Hälfte der Schlosslichtspiele.

Fast zwei Millionen Gäste in wenigen Jahren

Die Karlsruher Schlosslichtspiele fanden 2015 zum 300. Stadtgeburtstag das ersten Mal statt. Insgesamt haben seitdem rund 1,7 Millionen Gäste die Lichtinstallationen auf der Schlossfassade live verfolgt.

Schlosslichtspiele als ergänzendes Rahmenprogramm für den Weltkirchenrat

Auch für die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen mit mehr als 4.000 Delegierten aus aller Welt, bilden die Schlosslichtspiele in diesem Jahr ein ergänzendes Rahmenprogramm.

SWR Fabiola Germer

Foodtruck Convention kehrt am Wochenende zurück

Passend zum Event am Schloss und in der Innenstadt, wird am Karl-Friedrich-Denkmal kommendes Wochenende die Foodtruck Convention zurückkehren. Zwischen dem 9. und 11. September wird es dort verschiedene internationale Spezialitäten geben, um bereits vor oder während der Schlosslichtspiele dort schlemmen zu können.

Energiekrise ist auch auf dem Light Festival präsent

Noch bis zum 18. September sind die Schlosslichtspiele jeden Abend kostenlos auf der Karlsruher Schlossfassade zu sehen. Die Lichtinstallationen des Light Festivals in der Karlsruher Innenstadt werden dagegen bereits am 8. September aufgrund der Energiekrise ausgeschaltet.