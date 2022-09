per Mail teilen

Am kommenden Sonntag gehen die Schloßlichtspiele Karlsruhe nach vier Wochen Spielzeit zu Ende. Zum Finale am Wochenende stehen neben den abendlichen Medien-Shows verschiedene kleinere Theater- und Spielaktionen in der Innenstadt auf dem Programm. Die Veranstalter hoffen angesichts großer Resonanz auf einen neuen Besucherrekord.