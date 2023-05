per Mail teilen

Der KSC trifft am Samstag im BBBank Wildpark auf Hannover 96. Trainer Christian Eichner erwartet eine große Herausforderung, aber auch ein Spiel auf Augenhöhe.

Am Samstag ist um 13 Uhr der Anpfiff für das Spiel des Karlsruher SC gegen Hannover 96. KSC-Trainer Christian Eichner hat Respekt vor den erfahrenen Bundesligaspielern. Das Team hätte auch eine gute Altersstruktur und bediente von allem etwas, was in der Liga benötigt werde.

KSC soll mit Schärfe und Wut im Bauch aufs Feld

Damit das Spiel erfolgreich wird, möchte der Trainer, dass seine Spieler mit der richtigen Einstellung aufs Feld gehen:

"Mit der notwendigen Schärfe und gerne auch mit einer Portion Wut im Bauch über die letzten beiden Spiele."

Der KSC ist die vergangenen beiden Spiele ohne Punkte vom Platz gegangen. Besonders ärgerlich war aber die letzte Partie. Denn gegen Düsseldorf fiel das entscheidende Tor in der letzten Nachspielminute.

Ambrosius ist immer noch verletzt

Der KSC-Innenverteidiger Stephan Ambrosius wird gegen Hannover nicht auf dem Platz stehen. Er hat sich gegen Düsseldorf einen Muskelfaserriss zugezogen. Laut Eichner müsse noch abgewartet werden, wie sich die Verletzung in den nächsten zwei bis drei Wochen entwickelt. Momentan sei auch ergebnisoffen, inwieweit der Innenverteidiger zumindest in den Trainingsbetrieb wieder eingreifen könne.