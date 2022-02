Karlsruher SC will Aufwärtstrend gegen Holstein Kiel fortsetzen

Nach dem Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg will der Karlsruher SC den Schwung mit nach Kiel in den stürmischen Norden nehmen. Trainer Christian Eichner erwartet...

Es werde eine schwere Aufgabe gegen den Tabellennachbarn Kiel, so KSC-Trainer Christian Eichner. Alle Spieler sind einsatzbereit. Er habe die Qual der Wahl als Trainer.

"Wir hatten eine super Trainingswoche bislang. Ich bin voll des Lobes für die Mannschaft, die an die guten Leistungen des vergangenen Wochenendes angeknüpft haben."

Wenn alle wieder an Board sind, dann erhöht das die Leistungen im Training. Den Schwung - auch nach dem Sieg gegen Nürnberg - wolle man mit nach Kiel nehmen.

Eichner erwartet stürmisches Spiel in Kiel

Kiel ist in Topform. Der Club hat die letzten drei seiner Zweitliga-Spiele gewonnen. Momentan steht der KSC auf Platz 11 der Tabelle, Kiel auf dem 10. Platz. Würde der KSC gewinnen, ziehen die Badener vorbei. Unterstützt wird der KSC in Kiel von etwa 160 Fans, die mitreisen werden.

"Wenn wir mit diesen Trainingsleistungen am Samstag aufspielen, dann ist alles möglich!"

Das stürmische Wetter in Karlsruhe sei außerdem eine gute Vorbereitung für die Mannschaft gewesen, auf das was sie im Norden erwartet. Wie die Verhältnisse am Samstag sein werden, könne man aktuell noch nicht sagen, aber es werde so oder so turbulent, so Eichner.