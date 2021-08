Die Kanutin der Rheinbrüder Karlsruhe Sarah Brüßler hat bei den olympischen Spielen in Tokio im Zweierkajak das Halbfinale erreicht.Auf der Distanz von 500 Metern schafften Sarah Brüßler und Caroline Erft aus Essen als Zweite hinter Belgien im Viertelfinale den Sprung ins Halbfinale, das morgen stattfindet. Saeid Fazloula von den Rheinbrüdern Karlsruhe schied im Einerkajak über 1.000 Meter im Viertelfinale aus. Für Sarah Brüßler und ihren Teamkamerad Saeid Fazloula von den Rheinbrüdern Karlsruhe ist in Tokio die Olympia-Premiere. In zwei Tagen ist Sophie Koch von den Karlsruher Rheinbrüdern erst im Einer-Canadier über 200 Meter in Tokio am Start. Im Zweier-Canadier will Sophie Koch mit ihrer Berliner Trainingspartnerin Lisa Jahn eine Platzierung unter den ersten Vier erreichen.