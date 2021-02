Ab Montag müssen Gastronomiebetriebe wegen Corona wieder schließen. Sie dürfen dann nur noch Essen liefern oder zum Mitnehmen anbieten. Ein weiterer Rückschlag für die Gastronomen, von denen viele inzwischen um ihre Existenz fürchten.

Noch haben sie gut zu tun in der Küche des Karlsruher "Aposto": In einer Pfanne köcheln Penne in heller Paprika-Käse-Sauce, ein Mitarbeiter mit Mundschutz schiebt zwei Pizzen in den Steinofen.

Doch der Lockdown am kommenden Montag ist bereits beschlossene Sache. Und das, obwohl nicht die Gastronomie Corona-Treiber sei, sagt Deniz Cinoglu, Geschäftsführer des "Aposto" in Karlsruhe:

Waren werden eingefroren

Im Aposto laufen bereits die Planungen für den erneuten Lockdown. Waren werden, wenn möglich, noch eingefroren. Liefer-Gerichte soll es aber auch im November geben, außerdem stehen kleinere Erneuerungsarbeiten an.

Bis zu 90 Prozent der etwa 70 Beschäftigten müssen in Kurzarbeit – auch Anna Eisenbrei, die nach dreijähriger Elternzeit erst vor zwei Wochen wieder im Service angefangen hat, weil sie zuhause das Geld brauche:

"Das wird jetzt sehr dramatisch für uns." Anna Eisenbrei, Angestellte im "Aposto" Karlsruhe

Staatliche Hilfen für Gastronomen

Geschäftsführer Deniz Cinoglu hatte extra noch zwölf Heizpilze für den Winter bestellt. Er setzt jetzt auch auf die Hilfe der Bundesregierung, die versprochen hat, bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus dem November vor einem Jahr zu erstatten. Trotzdem ist der Restaurantchef noch skeptisch: