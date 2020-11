per Mail teilen

Die meisten Karnevalsveranstaltungen sind bereits abgesagt. Dennoch wollen die Karlsruher Narren nicht auf den Rathaussturm verzichten. Sie drehen deshalb einen Film.

Von allen Seiten kommen mit Sicherheitsabstand Männer und Frauen in roter Kleidung. Manche tragen Narrenkappen. Vor dem Narrenbrunnen auf dem Karlsruher Kronenplatz zieht einer von ihnen eine Skizze aus der Tasche – der Plan für den Weg ins Rathaus, um den Schlüssel zu erobern. Corona kann Narren nicht ganz stoppen, sagt Michel Maier vom Festausschuss Karlsruher Fastnacht.

"Notfalls holen wir uns den Schlüssel auch mit Gewalt!" Michel Maier, Präsident des Festausschuss Karlsruher Fastnacht

Am Narrenbrunnen beginnt die kleine Geschichte und sie endet zweihundert Meter weiter im Rathaus. Markus Künstler vom Festausschuss hat das Drehbuch ausgearbeitet. Zwei Narren schleichen sich ins Rathaus und nehmen dem Oberbürgermeister den Schlüssel weg.

Wir lassen uns nicht unterkriegen

Frank Mentrup spielt mit, das habe er schon zugesagt, sagen die Fastnachter. Den fertigen Film gibt es dann spätestens am 11.11. im Internet auf der Seite des Festausschusses zu sehen. Und bei den Aufnahmen sieht man am grauen Novembernachmittag plötzlich Farbe und lachende Gesichter in der Stadt. Denise Maier ist stellvertretende Jugendvorsitzende im Festausschuss und auch sie ist mit Begeisterung dabei. Ein bisschen Spaß und Freude, und sich nicht unterkriegen lassen, das ist die Botschaft der Karlsruher Narren, sagt sie.