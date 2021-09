Rathaus hisst UNICEF-Flagge zu Weltkindertag

Zum heutigen Weltkindertag und dem 75. Geburtstag des Kinderhilfswerks UNICEF hisst Karlsruhe um 10 Uhr die blau-weiße UNICEF-Flagge vor dem Rathaus am Marktplatz. Der Weltkindertag soll auf die speziellen Rechte der Kinder aufmerksam machen und Kinder mit ihren individuellen Bedürfnissen in den Mittelpunkt rücken. Der Karlsruher Stadtjugendausschuss führt am Nachmittag in Kooperation mit der Jakobusschule auf dem Aktivspielplatz in der Günther-Klotz-Anlage eine Kinderbeteiligungsaktion zum Thema „Klima schützen“ durch.