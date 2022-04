Karlsruher Obsthof Augustenberg beklagt Frost in der Aprikosenblüte

Der starke Frost in der vergangenen Nacht haben einigen Pflanzen auch in der Region zwischen Waghäusel und Bühl ziemlich zugesetzt. Bei Obstbäumen werden Ernteausfälle befürchtet.

Je nach Stand der Blüten und Früchte muss in diesem Jahr nach der kalten Frostnacht von Sonntag auf Montag mit Ernteausfällen gerechnet werden. Herrmann Meschenmoser vom Obsthof auf dem Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg in Karlsruhe-Durlach rechnet bei den Aprikosen sogar mit Frostschäden von 80 bis 90 Prozent. Das wäre ein Totalausfall. Auf den Spalierobstplantagen in Durlach hatten sich an den Bäumen unter den Blüten schon kleine Früchte ausgebildet. Die sind jetzt braun gefärbt.

Die Aprikosenblüte hat die kalte Nacht leider nicht überlebt SWR

Schäden fallen regional unterschiedlich aus

Bei den Kirschen und Zwetschgen sieht es ebenfalls nicht so gut aus. Hier wagt Meschenmoser allerdings noch keine konkrete Prognose. Die Schäden fallen regional unterschiedlich aus, so der Experte. Es stehe allerdings zu befürchten, dass die Mengen bei der kommenden Ernte ebenfalls überschaubar sein könnten.

Äpfel sind am wenigsten geschädigt

Bei den Apfelbäumen sind ebenfalls leichte Schäden zu sehen. Allerdings dürfte es hier noch für eine normale Ernte reichen. Während das Steinobst bereits in voller Blüte steht, lassen Äpfel noch auf sich warten. Deshalb habe der Frost bei ihnen am wenigsten anrichten können.

Den Bienen ist es auch zu kalt

Probleme bereiten den Obsterzeugern momentan die generell niedrigen Temperaturen. Denn bei unter zehn Grad und kaltem Wind fliegen die Bienen nicht und die Blüten werden nicht befruchtet. Die Schäden fallen allein schon in der Stadt Karlsruhe recht unterschiedlich aus. Je nach Höhe und Region hat es unterschiedlich starken Frost gegeben.