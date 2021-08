Der Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe Frank Mentrup (SPD) sieht die neue Corona-Landesverordnung kritisch. Ab Montag wird es eine Testpflicht unter anderem für Restaurant- oder Friseurbesuche geben.

Beim Theater-, Friseur- oder Restaurantbesuch im Innenraum müssen Ungeimpfte ab Montag einen Corona-Schnelltest vorweisen. Für den Club- oder Diskobesuch ist dann sogar ein PCR-Test nötig. Diese Unterscheidung in Geimpfte und Ungeimpfte käme sehr überraschend und sehr kurzfristig, sagte Oberbürgermeister Frank Mentrup. Dadurch würde es für die Menschen nur noch komplizierter werden. Ob die Stadt das Angebot an PCR Tests ausbauen wird, sei derzeit noch nicht klar. Zwar sei die Lage im Städtischen Klinikum eher ruhig. Jedoch weise die Untersuchung der Abwässer auf steigende Infektionszahlen hin, so die Stadt. Deswegen appellierte Frank Mentrup noch einmal an die Menschen sich impfen zu lassen.