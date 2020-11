Binnen einer Woche wurde der sogenannte Kandidat-O-Mat zur Karlsruher Oberbürgermeisterwahl bereits mehr als 28.000 mal genutzt. Er liefert Informationen darüber wie die Kandidatinnen und Kandidaten zu bestimmten Themen stehen. "Wollen sie Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen?" oder "Mehr Fahrradstraßen in der Innenstadt" – das sind zwei von 30 Fragen im Kandidat-O-Mat. Je nachdem ob man dazu ja, nein oder mir egal antwortet, spuckt das Internetprogramm am Ende eine Übereinstimmung in Prozent mit den Kandidatinnen und Kandidaten aus. So kann man selbst herausfinden, wo man vielleicht sein Kreuzchen bei der OB-Wahl am 6. Dezember 2020 machen könnte. Der Kandidat-O-Mat ist ein gemeinsames Projekt der Landeszentrale für politische Bildung mit den Badischen Neuesten Nachrichten und dem Südwestrundfunk.