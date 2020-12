per Mail teilen

An diesem Wochenende entscheidet sich für die Karlsruher, wie es in ihrer Stadt in den nächsten Jahren weitergeht. Am Sonntag ist Oberbürgermeisterwahl und wir fassen die wichtigsten Fakten zusammen.

Sechs Kandidatinnen und Kandidaten treten dieses Jahr bei der OB-Wahl in Karlsruhe an. Amtsinhaber Frank Mentrup (SPD) tritt als gemeinsamer Kandidat von SPD und Grüne an. Der Bürgermeister von Karlsdorf-Neuthardt, Sven Weigt (CDU), ist der gemeinsame Kandidat von CDU und FDP. Petra Lorenz ist ehrenamtliche Handelsrichterin, Geschäftsfrau und Karlsruher Gemeinderätin, sie kandidiert für die Freien Wähler/Für Karlsruhe. Auch Die PARTEI schickt mit Vanessa Schulz eine Kandidatin ins Rennen, für die AfD tritt Paul Schmidt an und der Standesbeamte Marc Nehlig bewirbt sich als unabhängiger Kandidat.

Frank Mentrup ist seit 2013 Oberbürgermeister von Karlsruhe. Damals setzte er sich im ersten Wahlgang gegen seinen CDU-Konkurrenten Ingo Wellenreuther durch. Der 56-Jährige kommt aus Mannheim, hat vor seiner politischen Laufbahn als Arzt in der Kinderpsychiatrie gearbeitet und war bis 2013 Staatssekretär im Kultusministerium. Mentrup ist bei einem Großteil der Karlsruhe beliebt, während seiner Amtszeit hat er einige Großprojekte weitergebracht: das Wildparkstadion und die Kombilösung nehmen trotz Gerichtsprozessen und finanzieller Probleme langsam Form an. Kritik gab es am Ende seiner laufenden Amtszeit zu seinem Umgang mit der Krise am Badischen Staatstheater.

Dann gibt es am 20. Dezember eine Neuwahl. Bei dieser Wahl reicht eine einfache Mehrheit, spätestens dann ist also klar, wer künftig Karlsruhes neuer Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin ist. Ob es eine Neuwahl geben wird oder nicht, darüber diskutieren übrigens auch unsere Redakteurinnen und Redakteure:

CDU/FDP-Kandidat Weigt sieht seine Schwerpunkte bei den Themen Klimaschutz, Mobilität, Digitalisierung und Kinderbetreuung. Petra Lorenz von den Freien Wählern hat besonders die Finanzierung von Großprojekten und die Stabilisierung des Haushalts im Blick. Außerdem ist ihr Bürgernähe besonders wichtig. Für Paul Schmidt, AfD, gehören eine kostengünstige Fertigstellung der vielen städtischen Baustellen und die Sicherheit der Karlsruher Bürger zu den wichtigsten Themen, außerdem will er den "Krieg gegen das Auto stoppen".

Vanessa Schulz von Die PARTEI will Karlsruhe "radgerechter" machen, mehr Flüchtlinge aufnehmen und mehr Wohnraum schaffen. Marc Nehlig fordert einen verantwortungsvollen Umgang mit Steuermitteln und er will sich für bezahlbaren Wohnraum einsetzen. Und Amtsinhaber Mentrup will seinen Weg der letzten acht Jahre weitergehen und sich noch stärker auf die Themen Umwelt- und Naturschutz, Klimapolitik und Teilhabe für alle konzentrieren.

Die Wahl und der Wahlkampf sind ungewöhnlich. Die Bürger wurden verstärkt zur Briefwahl aufgerufen und haben dieses Angebot auch stark genutzt. Einen Wahlkampf, wie man ihn kennt, gab es dieses Jahr ebenfalls nicht. Allerdings haben viele Kandidaten die Chance, sich im Digitalen zu profilieren, nicht genügend genutzt, kommentiert SWR-Redakteur Tobias Zapp.

Dann können wir uneingeschränkt den Kandidat-O-Mat der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) empfehlen. Bis kurz vor Schließung der Wahllokale kann man hier seine eigenen Positionen mit denen der Kandidaten vergleichen.

Am Sonntagabend gibt es ab circa 18:30 Uhr die ersten Zwischenergebnisse. Gegen 21 Uhr will die Stadt dann das vorläufige amtliche Endergebnis verkünden. Am Wahltag selbst gibt's alle Infos, Ergebnisse und Hintergründe hier oder unter swr.de/obwahl-karlsruhe.