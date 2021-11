Oberbürgermeister rechnet mit weiter steigenden Infektionszahlen

Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) rechnet mit einem weiter steigenden Infektionsgeschehen in der Region. Die meisten Menschen würden sich in den Familien und im Freundeskreis sowie bei Veranstaltungen mit engem Körperkontakt infizieren. Kindertagesstätten und Schulen seien dagegen nicht für die steigenden Zahlen verantwortlich, so Mentrup. Von den 12.000 Karlsruher Kita-Kindern seien nur 15 infiziert, dazu kommen noch 12 von über 3.200 Mitarbeitern. Auch keine Schulklasse sei derzeit in Gesamtquarantäne. In vier Seniorenheimen gebe es mehrere Fälle, zwei Personen seien verstorben. Das Virus wurde von Mitarbeitern eingeschleppt. Besorgniserregend sei die Lage in den Kliniken, in Karlsruhe gebe es nur noch ein freies Intensivbett.