Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) und Landrat Christoph Schnaudigel (CDU) haben angesichts der Corona-Krise dazu aufgerufen, persönliche Kontakte weiter einzuschränken. Nur so ließe sich das Infektionsgeschehen in den Griff bekommen. Mentrup bezeichnete die derzeitigen Einschränkungen als "letzten verzweifelten Versuch", noch schärfere Maßnahmen abzuwenden. Jeder müsse auch im persönlichen Umfeld Kontakte reduzieren und Abstand halten. Die Entwicklung in den letzten Tagen sei zwar nicht so schlecht gewesen, wie Anfang der Woche noch befürchtet, aber das Niveau der Infektionen sei weiter hoch. Schnaudigel betonte, dass bereits ein Drittel der Infektionsquellen sich nicht mehr nachverfolgen lasse. Zudem steige die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern.