Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) hält eine Corona-Impfpflicht für bestimmte Bevölkerungsgruppen für sinnvoll. Die Pflicht müsse intensiv diskutiert werden, sagte Mentrup dem SWR.

Es gehe dabei insbesondere um Beschäftigte im Gesundheitswesen sowie um Lehrerinnen und Lehrer. Mentrup, der selbst Mediziner ist, verweist auf Hepatis-B-Impfungen, die vom medizinischen Personal wie selbstverständlich durchgeführt würden. Er halte es für fair, zu sagen, dass Beschäftigte in bestimmten Bereichen gegen Corona geimpft werden müssen. Insbesondere alte Menschen müssten sich darauf verlassen können, dass das Pflegepersonal das Größtmögliche an Sicherheit getan hat, so der Oberbürgermeister.

"Für den medizinischen Alltag wäre die Impfung eine große Sicherheit."

Offene Diskussion über Impfpflicht

Die Impfpflicht fordert Mentrup allerdings nicht umgehend. Vielmehr solle in den nächsten Wochen intensiv darüber diskutiert werden, ob und für wen eine Impfpflicht sinnvoll wäre. Wie dann am Ende entschieden werde, sei erst einmal zweitrangig, so Mentrup. Viel wichtiger sei es, dass die Debatte überhaupt geführt werde. Der Karlsruher Oberbürgermeister selbst hält die Impfpflicht für bestimmte Gruppen jedenfalls für einen wichtigen Punkt, um die Pandemie besser unter Kontrolle zu bringen.

In Karlsruhe und in anderen Städten laufen auch in den kommenden Tagen verschiedene Impfaktionen ohne Terminvereinbarung.