Die Gebäude des Landratsamts in Karlsruhe dürfen abgerissen werden. Der Petitionsausschuss des baden-württembergischen Landtags hat eine Petition gegen den Abriss abgelehnt.

Formell muss der Landtag dem Votum des Ausschusses zwar noch zustimmen, die Bestätigung gilt jedoch als wahrscheinlich. Die Arbeitsgemeinschaft Karlsruher Stadtbild hatte die Petition gegen den Abriss eingereicht, sie will das Hochhaus sanieren lassen.

Sanierung des Hochhauses wäre aufwändig

Im Vorfeld hatten Gutachter dem denkmalgeschützten Gebäudekomplex in der Karlsruher Innenstadt allerdings eine aufwändige Sanierung vorausgesagt. Dabei wäre die Gebäudestruktur wegen der vorhandenen Schadstoffbelastung komplett entkernt worden und der Denkmalcharakter verloren gegangen. Deswegen hatte sich der Landkreis für einen Abriss des ohnehin zu kleinen Gebäudes entschieden.

Stadt Karlsruhe muss über Abriss entscheiden

Über den gestellten Abrissantrag muss nun noch die Stadt Karlsruhe entscheiden. Das Landratsamt erwartet aber, dass die Stadt dem Antrag auf Erlöschung des Denkmalschutzes stattgeben wird. Auch städtische Gutachter haben wegen der Schadstoffe zum Abriss geraten.

"Die Entfernung der Schadstoffe hätte zu einem Dominoeffekt geführt, an dessen Ende nur das Gerippe des Gebäude übrig geblieben wäre. Wir sind immer noch im Zeitplan." Christoph Schnaudigel (CDU), Karlsruher Landrat

Der Kreistag will nun auf seiner kommenden Sitzung am 12. November an einem Architektenwettbewerb arbeiten, der im Jahr 2021 ausgeschrieben werden soll. Frühestens 2022 könnte dann der Abriss der Nebengebäudes an der Kriegsstraße beginnen. Wann das Hochhaus zurückgebaut werden soll, ist derzeit noch unklar.

Neues Hochhaus an gleicher Stelle?

Sicher ist jedoch, dass an gleicher Stelle wieder ein sogenannter "Hochpunkt" enstehen soll, der auch symbolische Wirkung im Stadtbild entfalten soll. Die Einreichungen der Architekten müssen sich jedoch nach der Stadtplanung der Stadt Karlsruhe richten.