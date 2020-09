Der Karlsruher Landrat Christoph Schnaudigel fordert mehr Übungen der Feuerwehr für Waldbrände. Das sagte Schnaudigel am Rande einer Radtour durch den Hardtwald bei Graben-Neudorf, wo die Schäden durch den Klimawandel besonders groß sind.

Die Feuerwehr müsste sich verstärkt auf die Waldbrandszenarien einstellen, so Schnaudigel. Dazu gehörten Übungen in Theorie und Praxis. Aber auch eine bessere Wasserversorgung in den Wäldern. Im Hardtwald bei Graben-Neudorf sollen dafür zukünftig mehr Brunnen sorgen. Dort war in den letzten Wochen die Waldbrandgefahr wegen der vielen vertrockneten Bäume besonders groß.

Bei einer Radtour durch den Hardtwald liess sich Landrat Schnaudigel von Forstexperten über Alternativen der Bepflanzung informieren. Im Moment dominieren Kiefern, die mit der Trockenheit nicht zurechtkommen. Die Zukunft sind klimarestistentere Laubbäume wie zum Beispiel Eichen.