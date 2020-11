Der Karlsruher Landrat Christoph Schnaudigel stellt heute dem Kreistag seine Finanzplanung und den Haushaltsentwurf für 2021 vor. Bei der öffentlichen Sitzung im Brettener Sportzentrum soll auch das weitere Vorgehen zum Thema Neubau des Landratsamtes in Karlsruhe beschlossen werden. Die Haushaltsrede des Landrates wird mit Spannung erwartet. In den vergangenen Jahren stand der Landkreis Karlsruhe finanziell gut da, die Kreisumlage, also die Abgabe der Kommunen an den Landkreis, konnte sogar vor zwei Jahren gesenkt werden. Die Frage wird nun sein, wie sehr belastet die Pandemie die Finanzen im kommenden Jahr. Weiteres Thema ist das Vorgehen beim geplanten Neubau des Landratsamtes. Nachdem der Petitionsausschuss des Landtags grünes Licht für den Abriss des Hochhauses gegeben hat, sollen nun die weiteren Schritte zur Realisierung des Projektes - wie ein Architektenwettbewerb und einen städtebaulichen Vertrag mit Karlsruhe - vom Kreistag verabschiedet werden.