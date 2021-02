Die Kunstszene in Karlsruhe fordert von der Stadt eine Ausstellungsvergütung, die auch ein angemessenes Honorar für die Künstler beinhaltet. In Hamburg beispielsweise gebe es bereits eine solche Vergütung. Auch Karlsruhe müsse nun umdenken. Nach Angaben der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und dem Berufsverband bildender Künstlerinnen und Künstler hat sich die Lage freier Künstler wegen Corona zugespitzt. In der Stadt mit zwei Hochschulen im Bereich Kunst leben überdurchschnittlich viele Kunstschaffende. Allerdings verdienen 65 Prozent der bildenden Künstler weniger als 5.000 Euro im Jahr. Der Kulturausschuss in Karlsruhe wird das Thema Ausstellungsvergütung aufgreifen, allerdings sei die Haushaltslage aktuell sehr angespannt.