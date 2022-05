Der Karlsruher Kultursommer 2021 hat begonnen

In Karlsruhe hat der Kultursommer 2021 begonnen. Bis Oktober finden im Rahmen des Programms Theater, Konzerte, Ausstellungen und Kleinkunst statt. Der Bund unterstützt mit 400.000 Euro.

Der Kultursommer soll ein Zeichen setzen für einen Neustart in der Kulturszene. Dabei arbeiten verschiedene Organisationen und Formate zusammen und bilden gemeinsam eine neue Form des Kulturfestivals.

"Applaus geben muss wieder geübt werden."

Von mobilen Konzerten bis zur Kleinkunst im Zirkuszelt

"Das Fest" organisiert mobile Konzerte bei den Menschen vor Ort. Das Open-Air-Festival Toujours Kultur zeigt bereits seit Mitte Juni Kino, Konzerte und Kleinkunst auf dem KIT-Gelände Campus Süd oder auf dem Alten Schlachthof. Die Schlosslichtspiele finden in diesem Sommer in einer Light-Version statt. Man kann sie an verschiedenen Orten in der Stadt erleben. In einem Zirkuszelt in der Günther-Klotz-Anlage wird Kleinkunst präsentiert.

Unterstützung für Betroffene in der Corona-Krise

Der Kultursommer wird von der Bundeskulturstiftung mit 400.000 Euro unterstützt, das ist der höchstmögliche Betrag. Das Geld solle vor allem Firmen zu Gute kommen, die in der Pandemie eher im Hintergrund leiden, so Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD). Dazu gehören etwa Technik-Dienstleister oder Caterer, die nach wie vor ums Überleben kämpfen.

"Nach monatelangem Stillstand kann die Karlsruher Kulturszene endlich wieder durchstarten."

Man fahre auf Sicht, sagte die Karlsruher Kulturamtschefin Susanne Asche bei der Vorstellung des Programms. Bei niedrigen Inzidenzen wie jetzt könnten alle Veranstaltungen wie geplant stattfinden. Aber auch für den Fall erneut steigender Inzidenzen sei man vorbereitet.