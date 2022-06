per Mail teilen

In Karlsruhe steigen jetzt auch Kultur-Einrichtungen bei den Impfungen gegen das Coronavirus mit ein - so auch der Musik-Club Substage. Zusammen mit der Hausärztlichen Gemeinschaftspraxis Durlach findet am 12. Dezember auf dem Gelände des Alten Schlachthofs eine solche Impfaktion statt. Anmelden kann man sich über die Internetseite des Substage. Verimpft wird ausschließlich der Impfstoff von Moderna.