Am Sonntag feiert der bekannte Gegenwartskünstler und langjährige Professor der Karlsruher Kunstakademie, Markus Lüpertz, seinen 80. Geburtstag. Aktuell sorgt Lüpertz mit Kunstwerken für die Karlsruher Kombilösung für Aufsehen.

Markus Lüpertz gilt als einer der wichtigsten lebenden Künstlern. Der breiten Öffentlichkeit ist der von den Medien zum „Malerfürsten“ stilisierte Lüpertz vor allem durch seine selbstbewussten, oft extravaganten Auftritte bekannt. Sein Credo: Kunst muss nicht gefallen, man muss sich mit ihr auseinandersetzen.

Über Umwege zur Kunst

Geboren würde Lüpertz 1941 im heutigen Liberec in Tschechien. Künstler wurde er auf Umwegen. Aus der Lehre zum Maler für Weinflaschen-Etiketten flog er wegen "mangelnden Talents". Er war an einer Werkkunstschule und bei der Fremdenlegion, er malochte unter Tage in der Kohlenzeche und wurde als Student an der Düsseldorfer Kunstakademie wegen einer Schlägerei exmatrikuliert.

Seine künstlerische Karriere begann Lüpertz in den 1960er Jahren. Zwölf Jahre lang wirkte er als Professor für Malerei an der Kunstakademie Karlsruhe, bevor er Rektor der Kunstakademie Düsseldorf wurde.

Lüpertz-Kunstwerk auch im Kanzleramt

Bekannt wurde der Künstler mit seiner kraftvollen, häufig als "neo-expressiv" bezeichneten Malerei, darunter monumentale Werke wie "Lüpolis" und "Westwall". Seine Skulpturen stehen auf vielen öffentlichen Plätzen. So hat es die 2,50 Meter hohe "Philosophin" ins Kanzleramt geschafft, sein "Bundesadler" in den Bundesgerichtshof nach Karlsruhe.

Keramiktafeln für Karlsruher Kombilösung

Im Moment arbeitet Lüpertz an 14 großformatigen Keramiktafeln für die unterirdischen Haltestellen der Karlsruher Kombilösung, das Thema lautet "Die Schöpfung". Das Projekt einer privaten Initiative ist nicht unumstritten, unter anderem weil es im Vorfeld keine öffentliche Ausschreibung gegeben hatte.

"Keramische Kirchenkunst" passe nicht in eine IT-Metropole, so etwa ZKM-Chef Peter Weibel. Die Entstehung von "Genesis" schreitet trotzdem voran. Von 14 Tafeln habe er zehn fertig, so Lüpertz. Er sei gut in der Zeit.

Geburtstag wegen Corona in kleinem Rahmen

Dass er wegen Corona seinen 80. Geburtstag nicht groß feiern kann, bedauert er.

"Ich habe davor Angst, dass das mal alles zu Ende ist. Ich liebe meine Beweglichkeit, ich liebe meine Schaffenskraft, ich liebe diese Leichtsinnigkeit, mit der ich lebe." Markus Lüpertz, Künstler aus Karlsruhe



Doch seine Familie ist ihm ohnehin das Wichtigste. Dann trinke er eben zu Hause mit seiner Frau Dunja und den Kindern ein Glas Wein.